Aktualna cena Ai Xovia to 2.13427 USD. Śledź aktualizacje cen AIX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AIX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AIX

Informacje o cenie AIX

Czym jest AIX

Biała księga AIX

Oficjalna strona internetowa AIX

Tokenomika AIX

Prognoza cen AIX

Historia AIX

Przewodnik zakupowy AIX

Przelicznik AIX-fiat

AIX na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Cena Ai Xovia(AIX)

Aktualna cena 1 AIX do USD:

$2.134467
$2.134467
-1.66%1D
USD
Ai Xovia (AIX) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Ai Xovia (AIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.995001
$ 1.995001
Minimum 24h
$ 2.372097
$ 2.372097
Maksimum 24h

$ 1.995001
$ 1.995001

$ 2.372097
$ 2.372097

$ 51.257963
$ 51.257963

$ 2.6605668343705937
$ 2.6605668343705937

-0.44%

-1.66%

+40.26%

+40.26%

Aktualna cena Ai Xovia (AIX) wynosi $ 2.13427. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIX wahał się między $ 1.995001 a $ 2.372097, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIX w historii to $ 51.257963, a najniższy to $ 2.6605668343705937.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIX zmieniły się o -0.44% w ciągu ostatniej godziny, o -1.66% w ciągu 24 godzin i o +40.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ai Xovia (AIX)

No.3481

--
----

$ 3.86M
$ 3.86M

$ 213.43M
$ 213.43M

--
----

100,000,000
100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Ai Xovia wynosi --, przy $ 3.86M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIX w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 99999989.148041565. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 213.43M.

Historia ceny Ai Xovia (AIX) – USD

Śledź zmiany ceny Ai Xovia dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.03603025-1.66%
30 Dni$ -5.046884-70.28%
60 dni$ -10.01684-82.44%
90 dni$ -16.36573-88.47%
Dzisiejsza zmiana ceny Ai Xovia

DziśAIX odnotował zmianę $ -0.03603025 (-1.66%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Ai Xovia

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -5.046884 (-70.28%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Ai Xovia

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AIX o $ -10.01684(-82.44%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Ai Xovia

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -16.36573 (-88.47%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Ai Xovia (AIX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Ai Xovia.

Co to jest Ai Xovia (AIX)

AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.

Ai Xovia jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Ai Xovia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AIX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Ai Xovia na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Ai Xovia będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Ai Xovia (w USD)

Jaka będzie wartość Ai Xovia (AIX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ai Xovia (AIX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ai Xovia.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ai Xovia!

Tokenomika Ai Xovia (AIX)

Zrozumienie tokenomiki Ai Xovia (AIX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AIXjuż teraz!

Jak kupić Ai Xovia (AIX)

Szukasz jak kupić Ai Xovia? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Ai Xovia na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AIX na lokalne waluty

1 Ai Xovia(AIX) do VND
56,163.31505
1 Ai Xovia(AIX) do AUD
A$3.2654331
1 Ai Xovia(AIX) do GBP
1.6220452
1 Ai Xovia(AIX) do EUR
1.8354722
1 Ai Xovia(AIX) do USD
$2.13427
1 Ai Xovia(AIX) do MYR
RM8.9425913
1 Ai Xovia(AIX) do TRY
89.8741097
1 Ai Xovia(AIX) do JPY
¥326.54331
1 Ai Xovia(AIX) do ARS
ARS$3,097.6154499
1 Ai Xovia(AIX) do RUB
173.6015218
1 Ai Xovia(AIX) do INR
188.9896085
1 Ai Xovia(AIX) do IDR
Rp35,571.1524382
1 Ai Xovia(AIX) do PHP
125.2389636
1 Ai Xovia(AIX) do EGP
￡E.101.164398
1 Ai Xovia(AIX) do BRL
R$11.4396872
1 Ai Xovia(AIX) do CAD
C$3.0093207
1 Ai Xovia(AIX) do BDT
260.0821422
1 Ai Xovia(AIX) do NGN
3,079.75161
1 Ai Xovia(AIX) do COP
$8,240.41647
1 Ai Xovia(AIX) do ZAR
R.37.1789834
1 Ai Xovia(AIX) do UAH
89.7673962
1 Ai Xovia(AIX) do TZS
T.Sh.5,243.90139
1 Ai Xovia(AIX) do VES
Bs475.94221
1 Ai Xovia(AIX) do CLP
$2,014.75088
1 Ai Xovia(AIX) do PKR
Rs603.2300728
1 Ai Xovia(AIX) do KZT
1,120.9399467
1 Ai Xovia(AIX) do THB
฿69.2357188
1 Ai Xovia(AIX) do TWD
NT$65.948943
1 Ai Xovia(AIX) do AED
د.إ7.8327709
1 Ai Xovia(AIX) do CHF
Fr1.707416
1 Ai Xovia(AIX) do HKD
HK$16.5832779
1 Ai Xovia(AIX) do AMD
֏816.4649885
1 Ai Xovia(AIX) do MAD
.د.م19.8700537
1 Ai Xovia(AIX) do MXN
$39.697422
1 Ai Xovia(AIX) do SAR
ريال8.0035125
1 Ai Xovia(AIX) do ETB
Br327.2262764
1 Ai Xovia(AIX) do KES
KSh275.8330548
1 Ai Xovia(AIX) do JOD
د.أ1.51319743
1 Ai Xovia(AIX) do PLN
7.8754563
1 Ai Xovia(AIX) do RON
лв9.4334734
1 Ai Xovia(AIX) do SEK
kr20.3822785
1 Ai Xovia(AIX) do BGN
лв3.628259
1 Ai Xovia(AIX) do HUF
Ft718.1178269
1 Ai Xovia(AIX) do CZK
45.2251813
1 Ai Xovia(AIX) do KWD
د.ك0.65522089
1 Ai Xovia(AIX) do ILS
6.9363775
1 Ai Xovia(AIX) do BOB
Bs14.726463
1 Ai Xovia(AIX) do AZN
3.628259
1 Ai Xovia(AIX) do TJS
SM19.7419975
1 Ai Xovia(AIX) do GEL
5.7838717
1 Ai Xovia(AIX) do AOA
Kz1,954.4577525
1 Ai Xovia(AIX) do BHD
.د.ب0.80461979
1 Ai Xovia(AIX) do BMD
$2.13427
1 Ai Xovia(AIX) do DKK
kr13.8514123
1 Ai Xovia(AIX) do HNL
L56.2593572
1 Ai Xovia(AIX) do MUR
98.2191054
1 Ai Xovia(AIX) do NAD
$37.136298
1 Ai Xovia(AIX) do NOK
kr21.769554
1 Ai Xovia(AIX) do NZD
$3.7563152
1 Ai Xovia(AIX) do PAB
B/.2.13427
1 Ai Xovia(AIX) do PGK
K9.0706475
1 Ai Xovia(AIX) do QAR
ر.ق7.7687428
1 Ai Xovia(AIX) do RSD
дин.217.5247984
1 Ai Xovia(AIX) do UZS
soʻm25,407.9721252
1 Ai Xovia(AIX) do ALL
L179.3640508
1 Ai Xovia(AIX) do ANG
ƒ3.8203433
1 Ai Xovia(AIX) do AWG
ƒ3.841686
1 Ai Xovia(AIX) do BBD
$4.26854
1 Ai Xovia(AIX) do BAM
KM3.628259
1 Ai Xovia(AIX) do BIF
Fr6,293.96223
1 Ai Xovia(AIX) do BND
$2.774551
1 Ai Xovia(AIX) do BSD
$2.13427
1 Ai Xovia(AIX) do JMD
$343.5107565
1 Ai Xovia(AIX) do KHR
8,571.3563762
1 Ai Xovia(AIX) do KMF
Fr909.19902
1 Ai Xovia(AIX) do LAK
46,397.1729851
1 Ai Xovia(AIX) do LKR
රු650.0772993
1 Ai Xovia(AIX) do MDL
L36.3893035
1 Ai Xovia(AIX) do MGA
Ar9,613.819215
1 Ai Xovia(AIX) do MOP
P17.07416
1 Ai Xovia(AIX) do MVR
32.867758
1 Ai Xovia(AIX) do MWK
MK3,705.3274897
1 Ai Xovia(AIX) do MZN
MT136.4865665
1 Ai Xovia(AIX) do NPR
रु302.9382838
1 Ai Xovia(AIX) do PYG
15,136.24284
1 Ai Xovia(AIX) do RWF
Fr3,101.09431
1 Ai Xovia(AIX) do SBD
$17.5436994
1 Ai Xovia(AIX) do SCR
29.2608417
1 Ai Xovia(AIX) do SRD
$82.2761085
1 Ai Xovia(AIX) do SVC
$18.6535198
1 Ai Xovia(AIX) do SZL
L37.2643542
1 Ai Xovia(AIX) do TMT
m7.469945
1 Ai Xovia(AIX) do TND
د.ت6.32384201
1 Ai Xovia(AIX) do TTD
$14.4490079
1 Ai Xovia(AIX) do UGX
Sh7,461.40792
1 Ai Xovia(AIX) do XAF
Fr1,216.5339
1 Ai Xovia(AIX) do XCD
$5.762529
1 Ai Xovia(AIX) do XOF
Fr1,216.5339
1 Ai Xovia(AIX) do XPF
Fr219.82981
1 Ai Xovia(AIX) do BWP
P28.7913023
1 Ai Xovia(AIX) do BZD
$4.2898827
1 Ai Xovia(AIX) do CVE
$205.1246897
1 Ai Xovia(AIX) do DJF
Fr377.76579
1 Ai Xovia(AIX) do DOP
$136.9774486
1 Ai Xovia(AIX) do DZD
د.ج279.0131171
1 Ai Xovia(AIX) do FJD
$4.8661356
1 Ai Xovia(AIX) do GNF
Fr18,557.47765
1 Ai Xovia(AIX) do GTQ
Q16.3485082
1 Ai Xovia(AIX) do GYD
$446.4039132
1 Ai Xovia(AIX) do ISK
kr271.05229

Zasoby Ai Xovia

Aby lepiej zrozumieć Ai Xovia, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Ai Xovia
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Ai Xovia

Jaka jest dziś wartość Ai Xovia (AIX)?
Aktualna cena AIX w USD wynosi 2.13427USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AIX do USD?
Aktualna cena AIX w USD wynosi $ 2.13427. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ai Xovia?
Kapitalizacja rynkowa dla AIX wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AIX w obiegu?
W obiegu AIX znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AIX?
AIX osiąga ATH w wysokości 51.257963 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AIX?
AIX zaliczył cenę ATL w wysokości 2.6605668343705937 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AIX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AIX wynosi $ 3.86M USD.
Czy w tym roku AIX pójdzie wyżej?
AIX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AIX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Ai Xovia (AIX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator AIX do USD

Kwota

AIX
AIX
USD
USD

1 AIX = 2.13427 USD

Handluj AIX

AIX/USDT
$2.134467
$2.134467
-1.65%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,526.88

$3,400.38

$161.10

$1.0000

$1,477.84

$103,526.88

$3,400.38

$161.10

$2.3388

$1.0775

$0.00000

$0.00000

$0.03723

$0.00445

$0.00630

$0.000011494

$0.0000000572

$0.1848

$1.6065

$0.01890

