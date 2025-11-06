GiełdaDEX+
Aktualna cena ATLA to 42.6353 USD. Śledź aktualizacje cen ATLA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ATLA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ATLA

Informacje o cenie ATLA

Czym jest ATLA

Biała księga ATLA

Oficjalna strona internetowa ATLA

Tokenomika ATLA

Prognoza cen ATLA

Historia ATLA

Przewodnik zakupowy ATLA

Przelicznik ATLA-fiat

ATLA na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ATLA

Cena ATLA(ATLA)

Aktualna cena 1 ATLA do USD:

$42.5783
-20.17%1D
USD
ATLA (ATLA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:08:26 (UTC+8)

Informacje o cenie ATLA (ATLA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 42.6352
Minimum 24h
$ 54.1188
Maksimum 24h

$ 42.6352
$ 54.1188
--
--
-2.74%

-20.16%

-23.81%

-23.81%

Aktualna cena ATLA (ATLA) wynosi $ 42.6353. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ATLA wahał się między $ 42.6352 a $ 54.1188, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ATLA w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ATLA zmieniły się o -2.74% w ciągu ostatniej godziny, o -20.16% w ciągu 24 godzin i o -23.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ATLA (ATLA)

--
$ 20.27M
$ 20.27M$ 20.27M

$ 127.91B
$ 127.91B$ 127.91B

--
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ATLETA

Obecna kapitalizacja rynkowa ATLA wynosi --, przy $ 20.27M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ATLA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 3000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 127.91B.

Historia ceny ATLA (ATLA) – USD

Śledź zmiany ceny ATLA dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -10.757914-20.16%
30 Dni$ +2.3528+5.84%
60 dni$ +16.825+65.18%
90 dni$ +42.5103+34,008.24%
Dzisiejsza zmiana ceny ATLA

DziśATLA odnotował zmianę $ -10.757914 (-20.16%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny ATLA

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +2.3528 (+5.84%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny ATLA

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ATLA o $ +16.825(+65.18%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny ATLA

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +42.5103 (+34,008.24%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe ATLA (ATLA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen ATLA.

Co to jest ATLA (ATLA)

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

ATLA jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w ATLA. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ATLA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące ATLA na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno ATLA będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny ATLA (w USD)

Jaka będzie wartość ATLA (ATLA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ATLA (ATLA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ATLA.

Sprawdź teraz prognozę ceny ATLA!

Tokenomika ATLA (ATLA)

Zrozumienie tokenomiki ATLA (ATLA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ATLAjuż teraz!

Jak kupić ATLA (ATLA)

Szukasz jak kupić ATLA? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić ATLA na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ATLA na lokalne waluty

1 ATLA(ATLA) do VND
1,121,947.9195
1 ATLA(ATLA) do AUD
A$65.232009
1 ATLA(ATLA) do GBP
32.402828
1 ATLA(ATLA) do EUR
36.666358
1 ATLA(ATLA) do USD
$42.6353
1 ATLA(ATLA) do MYR
RM178.641907
1 ATLA(ATLA) do TRY
1,795.372483
1 ATLA(ATLA) do JPY
¥6,523.2009
1 ATLA(ATLA) do ARS
ARS$61,879.595361
1 ATLA(ATLA) do RUB
3,467.955302
1 ATLA(ATLA) do INR
3,775.355815
1 ATLA(ATLA) do IDR
Rp710,588.049098
1 ATLA(ATLA) do PHP
2,501.839404
1 ATLA(ATLA) do EGP
￡E.2,020.91322
1 ATLA(ATLA) do BRL
R$228.525208
1 ATLA(ATLA) do CAD
C$60.115773
1 ATLA(ATLA) do BDT
5,195.537658
1 ATLA(ATLA) do NGN
61,522.7379
1 ATLA(ATLA) do COP
$164,614.8933
1 ATLA(ATLA) do ZAR
R.742.706926
1 ATLA(ATLA) do UAH
1,793.240718
1 ATLA(ATLA) do TZS
T.Sh.104,754.9321
1 ATLA(ATLA) do VES
Bs9,507.6719
1 ATLA(ATLA) do CLP
$40,247.7232
1 ATLA(ATLA) do PKR
Rs12,050.441192
1 ATLA(ATLA) do KZT
22,392.485913
1 ATLA(ATLA) do THB
฿1,383.089132
1 ATLA(ATLA) do TWD
NT$1,317.43077
1 ATLA(ATLA) do AED
د.إ156.471551
1 ATLA(ATLA) do CHF
Fr34.10824
1 ATLA(ATLA) do HKD
HK$331.276281
1 ATLA(ATLA) do AMD
֏16,310.134015
1 ATLA(ATLA) do MAD
.د.م396.934643
1 ATLA(ATLA) do MXN
$793.01658
1 ATLA(ATLA) do SAR
ريال159.882375
1 ATLA(ATLA) do ETB
Br6,536.844196
1 ATLA(ATLA) do KES
KSh5,510.186172
1 ATLA(ATLA) do JOD
د.أ30.2284277
1 ATLA(ATLA) do PLN
157.324257
1 ATLA(ATLA) do RON
лв188.448026
1 ATLA(ATLA) do SEK
kr407.167115
1 ATLA(ATLA) do BGN
лв72.48001
1 ATLA(ATLA) do HUF
Ft14,345.499391
1 ATLA(ATLA) do CZK
903.442007
1 ATLA(ATLA) do KWD
د.ك13.0890371
1 ATLA(ATLA) do ILS
138.564725
1 ATLA(ATLA) do BOB
Bs294.18357
1 ATLA(ATLA) do AZN
72.48001
1 ATLA(ATLA) do TJS
SM394.376525
1 ATLA(ATLA) do GEL
115.541663
1 ATLA(ATLA) do AOA
Kz39,043.275975
1 ATLA(ATLA) do BHD
.د.ب16.0735081
1 ATLA(ATLA) do BMD
$42.6353
1 ATLA(ATLA) do DKK
kr276.703097
1 ATLA(ATLA) do HNL
L1,123.866508
1 ATLA(ATLA) do MUR
1,962.076506
1 ATLA(ATLA) do NAD
$741.85422
1 ATLA(ATLA) do NOK
kr434.88006
1 ATLA(ATLA) do NZD
$75.038128
1 ATLA(ATLA) do PAB
B/.42.6353
1 ATLA(ATLA) do PGK
K181.200025
1 ATLA(ATLA) do QAR
ر.ق155.192492
1 ATLA(ATLA) do RSD
дин.4,345.389776
1 ATLA(ATLA) do UZS
soʻm507,563.014028
1 ATLA(ATLA) do ALL
L3,583.070612
1 ATLA(ATLA) do ANG
ƒ76.317187
1 ATLA(ATLA) do AWG
ƒ76.74354
1 ATLA(ATLA) do BBD
$85.2706
1 ATLA(ATLA) do BAM
KM72.48001
1 ATLA(ATLA) do BIF
Fr125,731.4997
1 ATLA(ATLA) do BND
$55.42589
1 ATLA(ATLA) do BSD
$42.6353
1 ATLA(ATLA) do JMD
$6,862.151535
1 ATLA(ATLA) do KHR
171,225.922918
1 ATLA(ATLA) do KMF
Fr18,162.6378
1 ATLA(ATLA) do LAK
926,854.329289
1 ATLA(ATLA) do LKR
රු12,986.286027
1 ATLA(ATLA) do MDL
L726.931865
1 ATLA(ATLA) do MGA
Ar192,050.70885
1 ATLA(ATLA) do MOP
P341.0824
1 ATLA(ATLA) do MVR
656.58362
1 ATLA(ATLA) do MWK
MK74,019.570683
1 ATLA(ATLA) do MZN
MT2,726.527435
1 ATLA(ATLA) do NPR
रु6,051.654482
1 ATLA(ATLA) do PYG
302,369.5476
1 ATLA(ATLA) do RWF
Fr61,949.0909
1 ATLA(ATLA) do SBD
$350.462166
1 ATLA(ATLA) do SCR
584.529963
1 ATLA(ATLA) do SRD
$1,643.590815
1 ATLA(ATLA) do SVC
$372.632522
1 ATLA(ATLA) do SZL
L744.412338
1 ATLA(ATLA) do TMT
m149.22355
1 ATLA(ATLA) do TND
د.ت126.3283939
1 ATLA(ATLA) do TTD
$288.640981
1 ATLA(ATLA) do UGX
Sh149,053.0088
1 ATLA(ATLA) do XAF
Fr24,302.121
1 ATLA(ATLA) do XCD
$115.11531
1 ATLA(ATLA) do XOF
Fr24,302.121
1 ATLA(ATLA) do XPF
Fr4,391.4359
1 ATLA(ATLA) do BWP
P575.150197
1 ATLA(ATLA) do BZD
$85.696953
1 ATLA(ATLA) do CVE
$4,097.678683
1 ATLA(ATLA) do DJF
Fr7,546.4481
1 ATLA(ATLA) do DOP
$2,736.333554
1 ATLA(ATLA) do DZD
د.ج5,573.712769
1 ATLA(ATLA) do FJD
$97.208484
1 ATLA(ATLA) do GNF
Fr370,713.9335
1 ATLA(ATLA) do GTQ
Q326.586398
1 ATLA(ATLA) do GYD
$8,917.599348
1 ATLA(ATLA) do ISK
kr5,414.6831

Zasoby ATLA

Aby lepiej zrozumieć ATLA, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa ATLA
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące ATLA

Jaka jest dziś wartość ATLA (ATLA)?
Aktualna cena ATLA w USD wynosi 42.6353USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ATLA do USD?
Aktualna cena ATLA w USD wynosi $ 42.6353. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ATLA?
Kapitalizacja rynkowa dla ATLA wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ATLA w obiegu?
W obiegu ATLA znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ATLA?
ATLA osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ATLA?
ATLA zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu ATLA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ATLA wynosi $ 20.27M USD.
Czy w tym roku ATLA pójdzie wyżej?
ATLA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ATLA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:08:26 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ATLA do USD

Kwota

ATLA
ATLA
USD
USD

1 ATLA = 42.6353 USD

Handluj ATLA

ATLA/USDT
$42.5783
$42.5783$42.5783
-20.16%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

