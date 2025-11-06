Prognoza ceny World3 (WAI) (USD)

Prognoza ceny World3 na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny World3 (WAI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy World3 może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.05969. Prognoza ceny World3 (WAI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy World3 może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.062674. Prognoza ceny World3 (WAI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WAI na 2027 rok wyniesie $ 0.065808 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny World3 (WAI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WAI na 2028 rok wyniesie $ 0.069098 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny World3 (WAI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WAI w 2029 roku wyniesie $ 0.072553 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny World3 (WAI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WAI w 2030 roku wyniesie $ 0.076181 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny World3 (WAI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena World3 może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.124091. Prognoza ceny World3 (WAI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena World3 może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.202131.

2026 $ 0.062674 5.00%

2027 $ 0.065808 10.25%

2028 $ 0.069098 15.76%

2029 $ 0.072553 21.55%

2030 $ 0.076181 27.63%

2031 $ 0.079990 34.01%

2032 $ 0.083989 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.088189 47.75%

2034 $ 0.092598 55.13%

2035 $ 0.097228 62.89%

2036 $ 0.102090 71.03%

2037 $ 0.107194 79.59%

2038 $ 0.112554 88.56%

2039 $ 0.118182 97.99%

2040 $ 0.124091 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny World3 na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.05969 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.059698 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.059747 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.059935 0.41% Prognoza ceny World3 (WAI) na dziś Przewidywana cena dla WAI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.05969 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny World3 (WAI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WAI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.059698 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa World3 (WAI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WAI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.059747 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa World3 (WAI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WAI wynosi $0.059935 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen World3 Aktualna cena $ 0.05969$ 0.05969 $ 0.05969 Zmiana ceny (24H) +1.06% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 54.01K$ 54.01K $ 54.01K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WAI to $ 0.05969. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +1.06%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 54.01K. Ponadto WAI ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę WAI

Historyczna cena World3 Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami World3, cena World3 wynosi 0.05974USD. Podaż w obiegu World3 (WAI) wynosi 0.00 WAI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.000620 $ 0.05998 $ 0.05858

7 D -0.01% $ -0.000619 $ 0.06133 $ 0.05838

30 Dni 0.13% $ 0.006760 $ 0.0755 $ 0.05 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin World3 zanotował zmianę ceny o $0.000620 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs World3 osiągnął maksimum na poziomie $0.06133 i minimum na poziomie $0.05838 . Zanotowano zmianę ceny o -0.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WAI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana World3 o 0.13% , co odpowiada około $0.006760 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WAI. Sprawdź pełną historię cen World3, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen WAI

Jak działa moduł przewidywania ceny World3 (WAI)? Moduł predykcji ceny World3 to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WAI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania World3 na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WAI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę World3. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WAI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WAI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał World3.

Dlaczego prognoaza ceny WAI jest ważna?

Prognozy cen WAI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w WAI? Według Twoich prognoz WAI osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny WAI na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny World3 (WAI), przewidywana cena WAI osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 WAI w 2026 roku? Cena 1 World3 (WAI) wynosi dziś $0.05969 . Według powyższego modułu prognoz WAI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena WAI w 2027 roku? World3 (WAI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WAI do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WAI w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, World3 (WAI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WAI w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, World3 (WAI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 WAI w 2030 roku? Cena 1 World3 (WAI) wynosi dziś $0.05969 . Według powyższego modułu prognoz WAI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny WAI na 2040 rok? World3 (WAI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WAI do 2040 roku.