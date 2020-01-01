Tokenomika WAGMI Games (WAGMIGAMES) Odkryj kluczowe informacje o WAGMI Games (WAGMIGAMES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o WAGMI Games (WAGMIGAMES) WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more. WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more. Oficjalna strona internetowa: https://www.wagmigames.com Biała księga: https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 Kup WAGMIGAMES teraz!

Tokenomika i analiza cenowa WAGMI Games (WAGMIGAMES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WAGMI Games (WAGMIGAMES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.48M $ 9.48M $ 9.48M Całkowita podaż: $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T Podaż w obiegu: $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.48M $ 9.48M $ 9.48M Historyczne maksimum: $ 0.00005995 $ 0.00005995 $ 0.00005995 Historyczne minimum: $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 Aktualna cena: $ 0.00000431 $ 0.00000431 $ 0.00000431 Dowiedz się więcej o cenie WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Tokenomika WAGMI Games (WAGMIGAMES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WAGMI Games (WAGMIGAMES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WAGMIGAMES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WAGMIGAMES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWAGMIGAMES tokenomikę, poznaj cenę tokena WAGMIGAMESna żywo!

