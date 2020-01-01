Tokenomika WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Tokenomika WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Odkryj kluczowe informacje o WAGMI Games (WAGMIGAMES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o WAGMI Games (WAGMIGAMES)

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.wagmigames.com
Biała księga:
https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0

Tokenomika i analiza cenowa WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WAGMI Games (WAGMIGAMES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 9.48M
Całkowita podaż:
$ 2.20T
Podaż w obiegu:
$ 2.20T
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 9.48M
Historyczne maksimum:
$ 0.00005995
Historyczne minimum:
$ 0.000002194837186306
Aktualna cena:
$ 0.00000431
Tokenomika WAGMI Games (WAGMIGAMES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki WAGMI Games (WAGMIGAMES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów WAGMIGAMES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów WAGMIGAMES.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszWAGMIGAMES tokenomikę, poznaj cenę tokena WAGMIGAMESna żywo!

Jak kupić WAGMIGAMES

Chcesz dodać WAGMI Games (WAGMIGAMES) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WAGMIGAMES, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Analiza historii ceny WAGMIGAMES pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny WAGMIGAMES

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WAGMIGAMES? Nasza strona z prognozami cen WAGMIGAMES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.