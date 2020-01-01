Tokenomika Wagmi (WAGMI) Odkryj kluczowe informacje o Wagmi (WAGMI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Wagmi (WAGMI) The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage. The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage. Oficjalna strona internetowa: https://wagmi.com/ Biała księga: https://docs.wagmi.com Block Explorer: https://solscan.io/token/Hb4m5r21uoA1rWiNFBJgWN8W52QYbw6UV9jAQDbGNsqH Kup WAGMI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Wagmi (WAGMI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wagmi (WAGMI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M Historyczne maksimum: $ 0.068 $ 0.068 $ 0.068 Historyczne minimum: $ 0.001999700147962423 $ 0.001999700147962423 $ 0.001999700147962423 Aktualna cena: $ 0.003439 $ 0.003439 $ 0.003439 Dowiedz się więcej o cenie Wagmi (WAGMI)

Tokenomika Wagmi (WAGMI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wagmi (WAGMI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WAGMI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WAGMI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWAGMI tokenomikę, poznaj cenę tokena WAGMIna żywo!

Historia ceny Wagmi (WAGMI) Analiza historii ceny WAGMI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WAGMI już teraz!

Prognoza ceny WAGMI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WAGMI? Nasza strona z prognozami cen WAGMI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WAGMI już teraz!

