Tokenomika Verasity (VRA) Odkryj kluczowe informacje o Verasity (VRA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Verasity (VRA) Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal. Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal. Oficjalna strona internetowa: https://www.verasity.io/ Biała księga: https://verasity.io/documents/verasity_whitepaper_eng.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf411903cbc70a74d22900a5de66a2dda66507255 Kup VRA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Verasity (VRA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Verasity (VRA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.85M $ 10.85M $ 10.85M Całkowita podaż: $ 96.62B $ 96.62B $ 96.62B Podaż w obiegu: $ 9.62B $ 9.62B $ 9.62B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 112.98M $ 112.98M $ 112.98M Historyczne maksimum: $ 0.087156 $ 0.087156 $ 0.087156 Historyczne minimum: $ 0.000217033891668 $ 0.000217033891668 $ 0.000217033891668 Aktualna cena: $ 0.001127 $ 0.001127 $ 0.001127 Dowiedz się więcej o cenie Verasity (VRA)

Tokenomika Verasity (VRA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Verasity (VRA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VRA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VRA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVRA tokenomikę, poznaj cenę tokena VRAna żywo!

Jak kupić VRA Chcesz dodać Verasity (VRA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VRA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VRA na MEXC już teraz!

Historia ceny Verasity (VRA) Analiza historii ceny VRA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VRA już teraz!

Prognoza ceny VRA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VRA? Nasza strona z prognozami cen VRA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VRA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!