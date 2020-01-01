Tokenomika Vow (VOW)

Odkryj kluczowe informacje o Vow (VOW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Vow (VOW)

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

Oficjalna strona internetowa:
https://vow.foundation
Biała księga:
https://vow-2.gitbook.io/white-paper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb

Kapitalizacja rynkowa:
$ 16.50M
$ 16.50M$ 16.50M
Całkowita podaż:
$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B
Podaż w obiegu:
$ 356.29M
$ 356.29M$ 356.29M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 52.91M
$ 52.91M$ 52.91M
Historyczne maksimum:
$ 1.6489
$ 1.6489$ 1.6489
Historyczne minimum:
$ 0.001812976932103066
$ 0.001812976932103066$ 0.001812976932103066
Aktualna cena:
$ 0.0463
$ 0.0463$ 0.0463

Tokenomika Vow (VOW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Vow (VOW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów VOW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów VOW.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszVOW tokenomikę, poznaj cenę tokena VOWna żywo!

Historia ceny Vow (VOW)

Analiza historii ceny VOW pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny VOW

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VOW? Nasza strona z prognozami cen VOW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.