Tokenomika Vow (VOW) Odkryj kluczowe informacje o Vow (VOW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Vow (VOW) VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards. VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards. Oficjalna strona internetowa: https://vow.foundation Biała księga: https://vow-2.gitbook.io/white-paper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb Kup VOW teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Vow (VOW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vow (VOW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.50M $ 16.50M $ 16.50M Całkowita podaż: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Podaż w obiegu: $ 356.29M $ 356.29M $ 356.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 52.91M $ 52.91M $ 52.91M Historyczne maksimum: $ 1.6489 $ 1.6489 $ 1.6489 Historyczne minimum: $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 Aktualna cena: $ 0.0463 $ 0.0463 $ 0.0463 Dowiedz się więcej o cenie Vow (VOW)

Tokenomika Vow (VOW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vow (VOW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VOW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VOW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVOW tokenomikę, poznaj cenę tokena VOWna żywo!

Jak kupić VOW Chcesz dodać Vow (VOW) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VOW, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VOW na MEXC już teraz!

Historia ceny Vow (VOW) Analiza historii ceny VOW pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VOW już teraz!

Prognoza ceny VOW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VOW? Nasza strona z prognozami cen VOW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VOW już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!