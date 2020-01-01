Tokenomika VMPX (VMPX) Odkryj kluczowe informacje o VMPX (VMPX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss.

Oficjalna strona internetowa: https://notsofast.xyz/
Block Explorer: https://ordinalswallet.com/brc20/VMPX

Tokenomika i analiza cenowa VMPX (VMPX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VMPX (VMPX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 108.62M $ 108.62M $ 108.62M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 556.15K $ 556.15K $ 556.15K Historyczne maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Historyczne minimum: $ 0.003001929432964828 $ 0.003001929432964828 $ 0.003001929432964828 Aktualna cena: $ 0.00512 $ 0.00512 $ 0.00512 Dowiedz się więcej o cenie VMPX (VMPX)

Tokenomika VMPX (VMPX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VMPX (VMPX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VMPX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VMPX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVMPX tokenomikę, poznaj cenę tokena VMPXna żywo!

Jak kupić VMPX Chcesz dodać VMPX (VMPX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VMPX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VMPX na MEXC już teraz!

Historia ceny VMPX (VMPX) Analiza historii ceny VMPX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VMPX już teraz!

Prognoza ceny VMPX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VMPX? Nasza strona z prognozami cen VMPX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VMPX już teraz!

