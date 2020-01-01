Tokenomika RoboFi (VICS) Odkryj kluczowe informacje o RoboFi (VICS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.

Oficjalna strona internetowa: https://www.robofi.io
Biała księga: https://robofi.io/download/RoboFi-Lite-Paper.pdf
Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9bcab88763c33a95e73bc6dcf80fcf27a77090b2

Tokenomika i analiza cenowa RoboFi (VICS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RoboFi (VICS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.09M $ 18.09M $ 18.09M Historyczne maksimum: $ 0.2998 $ 0.2998 $ 0.2998 Historyczne minimum: $ 0.024990913178639444 $ 0.024990913178639444 $ 0.024990913178639444 Aktualna cena: $ 0.03015 $ 0.03015 $ 0.03015 Dowiedz się więcej o cenie RoboFi (VICS)

Tokenomika RoboFi (VICS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RoboFi (VICS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VICS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VICS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVICS tokenomikę, poznaj cenę tokena VICSna żywo!

