Informacje o Voyager Token (VGX) VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. Oficjalna strona internetowa: https://www.vgxfoundation.com/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d Kup VGX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Voyager Token (VGX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Voyager Token (VGX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 820.81K $ 820.81K $ 820.81K Całkowita podaż: $ 916.53M $ 916.53M $ 916.53M Podaż w obiegu: $ 597.39M $ 597.39M $ 597.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Historyczne maksimum: $ 0.7886 $ 0.7886 $ 0.7886 Historyczne minimum: $ 0.001487533038198642 $ 0.001487533038198642 $ 0.001487533038198642 Aktualna cena: $ 0.001374 $ 0.001374 $ 0.001374 Dowiedz się więcej o cenie Voyager Token (VGX)

Tokenomika Voyager Token (VGX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Voyager Token (VGX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VGX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VGX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVGX tokenomikę, poznaj cenę tokena VGXna żywo!

Historia ceny Voyager Token (VGX) Analiza historii ceny VGX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VGX już teraz!

Prognoza ceny VGX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VGX? Nasza strona z prognozami cen VGX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VGX już teraz!

