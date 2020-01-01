Tokenomika Vestate (VES) Odkryj kluczowe informacje o Vestate (VES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Vestate (VES) Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs Oficjalna strona internetowa: https://vestate.fund/ Biała księga: https://docs.vestate.fund/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1f557FB2aa33Dce484902695cA1374F413875519

Tokenomika i analiza cenowa Vestate (VES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vestate (VES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 83.63K Całkowita podaż: $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 143.70M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 291.00K Historyczne maksimum: $ 0.0479 Historyczne minimum: $ 0.000710127266813473 Aktualna cena: $ 0.000582

Tokenomika Vestate (VES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vestate (VES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVES tokenomikę, poznaj cenę tokena VESna żywo!

