Informacje o Verse World (VERSEWORLD) Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds. Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds. Oficjalna strona internetowa: https://www.verseworld.com Biała księga: https://www.verseworld.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/vRseBFqTy9QLmmo5qGiwo74AVpdqqMTnxPqWoWMpump

Tokenomika i analiza cenowa Verse World (VERSEWORLD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Verse World (VERSEWORLD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.06M Całkowita podaż: $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 160.60M Historyczne maksimum: $ 0.8632 Historyczne minimum: $ 0.12798746444757364 Aktualna cena: $ 0.1606

Tokenomika Verse World (VERSEWORLD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Verse World (VERSEWORLD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VERSEWORLD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VERSEWORLD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

