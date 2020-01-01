Tokenomika Verse World (VERSEWORLD)

Odkryj kluczowe informacje o Verse World (VERSEWORLD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Verse World (VERSEWORLD)

Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.verseworld.com
Biała księga:
https://www.verseworld.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/vRseBFqTy9QLmmo5qGiwo74AVpdqqMTnxPqWoWMpump

Tokenomika i analiza cenowa Verse World (VERSEWORLD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Verse World (VERSEWORLD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 16.06M

Całkowita podaż:
$ 1000.00M

Podaż w obiegu:
$ 100.00M

FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 160.60M

Historyczne maksimum:
$ 0.8632

Historyczne minimum:
$ 0.12798746444757364

Aktualna cena:
$ 0.1606


Tokenomika Verse World (VERSEWORLD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Verse World (VERSEWORLD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów VERSEWORLD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów VERSEWORLD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszVERSEWORLD tokenomikę, poznaj cenę tokena VERSEWORLDna żywo!

Historia ceny Verse World (VERSEWORLD)

Analiza historii ceny VERSEWORLD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny VERSEWORLD

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VERSEWORLD? Nasza strona z prognozami cen VERSEWORLD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.