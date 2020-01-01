Tokenomika Velodrome Finance (VELODROME) Odkryj kluczowe informacje o Velodrome Finance (VELODROME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Velodrome Finance (VELODROME) Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. Oficjalna strona internetowa: https://velodrome.finance/ Biała księga: https://docs.velodrome.finance/ Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db Kup VELODROME teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Velodrome Finance (VELODROME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Velodrome Finance (VELODROME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 40.85M $ 40.85M $ 40.85M Całkowita podaż: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B Podaż w obiegu: $ 915.20M $ 915.20M $ 915.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 99.28M $ 99.28M $ 99.28M Historyczne maksimum: $ 0.448 $ 0.448 $ 0.448 Historyczne minimum: $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 Aktualna cena: $ 0.04463 $ 0.04463 $ 0.04463 Dowiedz się więcej o cenie Velodrome Finance (VELODROME)

Tokenomika Velodrome Finance (VELODROME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Velodrome Finance (VELODROME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VELODROME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VELODROME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVELODROME tokenomikę, poznaj cenę tokena VELODROMEna żywo!

