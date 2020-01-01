Tokenomika VaderAI by Virtuals (VADER) Odkryj kluczowe informacje o VaderAI by Virtuals (VADER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o VaderAI by Virtuals (VADER) Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network. Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network. Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/896 Block Explorer: https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870 Kup VADER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa VaderAI by Virtuals (VADER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VaderAI by Virtuals (VADER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.09M $ 9.09M $ 9.09M Całkowita podaż: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M Podaż w obiegu: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.12M $ 9.12M $ 9.12M Historyczne maksimum: $ 0.168 $ 0.168 $ 0.168 Historyczne minimum: $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 Aktualna cena: $ 0.009115 $ 0.009115 $ 0.009115 Dowiedz się więcej o cenie VaderAI by Virtuals (VADER)

Tokenomika VaderAI by Virtuals (VADER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VaderAI by Virtuals (VADER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VADER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VADER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVADER tokenomikę, poznaj cenę tokena VADERna żywo!

Jak kupić VADER Chcesz dodać VaderAI by Virtuals (VADER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VADER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VADER na MEXC już teraz!

Historia ceny VaderAI by Virtuals (VADER) Analiza historii ceny VADER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VADER już teraz!

Prognoza ceny VADER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VADER? Nasza strona z prognozami cen VADER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VADER już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!