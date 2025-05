VADER

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

NazwaVADER

PozycjaNo.677

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.12%

Podaż w obiegu996,739,513

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż996,739,513

Wskaźnik obrotu0.9967%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.15849019150828353,2025-01-02

Najniższa cena0.000060938884925464,2024-11-11

Publiczny blockchainBASE

Sektor

Media społecznościowe

