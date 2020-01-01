Tokenomika TerraClassicUSD (USTC) Odkryj kluczowe informacje o TerraClassicUSD (USTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TerraClassicUSD (USTC) Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Oficjalna strona internetowa: https://www.terra-classic.money Biała księga: https://classic-docs.terra.money Block Explorer: https://finder.terra.money Kup USTC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TerraClassicUSD (USTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TerraClassicUSD (USTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 61.61M Całkowita podaż: $ 6.09B Podaż w obiegu: $ 5.59B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 67.14M Historyczne maksimum: $ 0.113 Historyczne minimum: $ 0.006217587153532048 Aktualna cena: $ 0.01102

Tokenomika TerraClassicUSD (USTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TerraClassicUSD (USTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSTC tokenomikę, poznaj cenę tokena USTCna żywo!

