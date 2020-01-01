Tokenomika Ethena USDe (USDE) Odkryj kluczowe informacje o Ethena USDe (USDE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ethena USDe (USDE) Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi. Oficjalna strona internetowa: https://www.ethena.fi/ Biała księga: https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3 Kup USDE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ethena USDe (USDE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ethena USDe (USDE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.40B $ 14.40B $ 14.40B Całkowita podaż: $ 14.40B $ 14.40B $ 14.40B Podaż w obiegu: $ 14.40B $ 14.40B $ 14.40B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.40B $ 14.40B $ 14.40B Historyczne maksimum: $ 1.0205 $ 1.0205 $ 1.0205 Historyczne minimum: $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 Aktualna cena: $ 0.9997 $ 0.9997 $ 0.9997 Dowiedz się więcej o cenie Ethena USDe (USDE)

Tokenomika Ethena USDe (USDE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ethena USDe (USDE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USDE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USDE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSDE tokenomikę, poznaj cenę tokena USDEna żywo!

Jak kupić USDE Chcesz dodać Ethena USDe (USDE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu USDE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować USDE na MEXC już teraz!

Historia ceny Ethena USDe (USDE) Analiza historii ceny USDE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny USDE już teraz!

Prognoza ceny USDE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USDE? Nasza strona z prognozami cen USDE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USDE już teraz!

