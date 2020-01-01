Tokenomika American Coin (USA) Odkryj kluczowe informacje o American Coin (USA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o American Coin (USA) The meme coin created in honor of the USA. The meme coin created in honor of the USA. Oficjalna strona internetowa: https://www.americancoin.xyz/ Biała księga: https://www.americancoin.xyz/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/69kdRLyP5DTRkpHraaSZAQbWmAwzF9guKjZfzMXzcbAs Kup USA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa American Coin (USA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla American Coin (USA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.40M $ 6.40M $ 6.40M Całkowita podaż: $ 11.63T $ 11.63T $ 11.63T Podaż w obiegu: $ 11.56T $ 11.56T $ 11.56T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.44M $ 6.44M $ 6.44M Historyczne maksimum: $ 0.00002654 $ 0.00002654 $ 0.00002654 Historyczne minimum: $ 0.000000221529654332 $ 0.000000221529654332 $ 0.000000221529654332 Aktualna cena: $ 0.0000005539 $ 0.0000005539 $ 0.0000005539 Dowiedz się więcej o cenie American Coin (USA)

Tokenomika American Coin (USA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki American Coin (USA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSA tokenomikę, poznaj cenę tokena USAna żywo!

Historia ceny American Coin (USA) Analiza historii ceny USA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny USA już teraz!

Prognoza ceny USA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USA? Nasza strona z prognozami cen USA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USA już teraz!

