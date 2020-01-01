Tokenomika Unipoly Coin (UNP) Odkryj kluczowe informacje o Unipoly Coin (UNP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Unipoly Coin (UNP) UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2. UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2. Oficjalna strona internetowa: https://www.unipolycoin.com Biała księga: https://unipolycoin.com/WhitepaperEn.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x23d7Ff057c696fEE679c60cEf61Fee6614218f04 Kup UNP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Unipoly Coin (UNP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Unipoly Coin (UNP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.21M $ 33.21M $ 33.21M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 219.23M $ 219.23M $ 219.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 151.50M $ 151.50M $ 151.50M Historyczne maksimum: $ 0.29954 $ 0.29954 $ 0.29954 Historyczne minimum: $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 Aktualna cena: $ 0.1515 $ 0.1515 $ 0.1515 Dowiedz się więcej o cenie Unipoly Coin (UNP)

Tokenomika Unipoly Coin (UNP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Unipoly Coin (UNP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UNP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UNP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUNP tokenomikę, poznaj cenę tokena UNPna żywo!

Jak kupić UNP Chcesz dodać Unipoly Coin (UNP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UNP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować UNP na MEXC już teraz!

Historia ceny Unipoly Coin (UNP) Analiza historii ceny UNP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UNP już teraz!

Prognoza ceny UNP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UNP? Nasza strona z prognozami cen UNP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UNP już teraz!

