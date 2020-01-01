Tokenomika Unite (UNITE) Odkryj kluczowe informacje o Unite (UNITE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Unite (UNITE) Built on Base, Unite is the largest Layer 3 blockchain solution for mass-market mobile games. Built on Base, Unite is the largest Layer 3 blockchain solution for mass-market mobile games. Oficjalna strona internetowa: https://unite.io Biała księga: https://docs.unite.io Block Explorer: https://basescan.org/token/0xA6C6ea2e0140849bE02A3a34780CF61b766916c5 Kup UNITE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Unite (UNITE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Unite (UNITE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.46M $ 12.46M $ 12.46M Historyczne maksimum: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0004154 $ 0.0004154 $ 0.0004154 Dowiedz się więcej o cenie Unite (UNITE)

Tokenomika Unite (UNITE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Unite (UNITE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UNITE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UNITE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUNITE tokenomikę, poznaj cenę tokena UNITEna żywo!

Jak kupić UNITE Chcesz dodać Unite (UNITE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UNITE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować UNITE na MEXC już teraz!

Historia ceny Unite (UNITE) Analiza historii ceny UNITE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UNITE już teraz!

Prognoza ceny UNITE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UNITE? Nasza strona z prognozami cen UNITE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UNITE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!