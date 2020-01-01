Tokenomika Units.Network (UNIT0) Odkryj kluczowe informacje o Units.Network (UNIT0), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Units.Network (UNIT0) UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://units.network/ Biała księga: https://units.network/files/level-2-blockchain-networks-and-extended-consensus.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/6FTxERA8GUvmfh1FiQ5AJQETTfibAxpmieDihBWVe8xa Kup UNIT0 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Units.Network (UNIT0) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Units.Network (UNIT0), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Całkowita podaż: $ 100.88M $ 100.88M $ 100.88M Podaż w obiegu: $ 5.10M $ 5.10M $ 5.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.50M $ 33.50M $ 33.50M Historyczne maksimum: $ 1.617 $ 1.617 $ 1.617 Historyczne minimum: $ 0.09559489333212444 $ 0.09559489333212444 $ 0.09559489333212444 Aktualna cena: $ 0.3321 $ 0.3321 $ 0.3321 Dowiedz się więcej o cenie Units.Network (UNIT0)

Tokenomika Units.Network (UNIT0): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Units.Network (UNIT0) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UNIT0, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UNIT0. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUNIT0 tokenomikę, poznaj cenę tokena UNIT0na żywo!

Jak kupić UNIT0 Chcesz dodać Units.Network (UNIT0) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu UNIT0, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować UNIT0 na MEXC już teraz!

Historia ceny Units.Network (UNIT0) Analiza historii ceny UNIT0 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UNIT0 już teraz!

Prognoza ceny UNIT0 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UNIT0? Nasza strona z prognozami cen UNIT0 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UNIT0 już teraz!

