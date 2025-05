UNIT0

UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.

NazwaUNIT0

PozycjaNo.2035

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)25.84%

Podaż w obiegu5,099,246

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż100,562,966.40507753

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum3.788279893392064,2024-11-05

Najniższa cena0.16535401068948608,2025-05-31

Publiczny blockchainWAVES

Sektor

Media społecznościowe

