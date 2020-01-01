Tokenomika UNILAPSE (UNILAPSE) Odkryj kluczowe informacje o UNILAPSE (UNILAPSE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o UNILAPSE (UNILAPSE) UNILAPSE is a cutting-edge NFT platform designed to empower artists and collectors by offering a. diverse range of features and functionalities that break down barriers and unlock new possibilities. UNILAPSE is a cutting-edge NFT platform designed to empower artists and collectors by offering a. diverse range of features and functionalities that break down barriers and unlock new possibilities. Oficjalna strona internetowa: http://www.unilapse.com/ Biała księga: https://docs.unilapse.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x73c9f5d63199f594aefa0b495b0cca69f0fe6a3a Kup UNILAPSE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa UNILAPSE (UNILAPSE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UNILAPSE (UNILAPSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Historyczne maksimum: $ 0.108268 $ 0.108268 $ 0.108268 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0005012 $ 0.0005012 $ 0.0005012 Dowiedz się więcej o cenie UNILAPSE (UNILAPSE)

Tokenomika UNILAPSE (UNILAPSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UNILAPSE (UNILAPSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UNILAPSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UNILAPSE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUNILAPSE tokenomikę, poznaj cenę tokena UNILAPSEna żywo!

