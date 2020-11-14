Tokenomika Unifi Protocol DAO (UNFI) Odkryj kluczowe informacje o Unifi Protocol DAO (UNFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Unifi Protocol DAO (UNFI) Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains. Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains. Oficjalna strona internetowa: https://www.unifiprotocol.com/ Biała księga: https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435 Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B Kup UNFI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Unifi Protocol DAO (UNFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Unifi Protocol DAO (UNFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Całkowita podaż: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M Podaż w obiegu: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Historyczne maksimum: $ 44.0355 $ 44.0355 $ 44.0355 Historyczne minimum: $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 Aktualna cena: $ 0.1964 $ 0.1964 $ 0.1964 Dowiedz się więcej o cenie Unifi Protocol DAO (UNFI)

Tokenomika Unifi Protocol DAO (UNFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Unifi Protocol DAO (UNFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UNFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UNFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUNFI tokenomikę, poznaj cenę tokena UNFIna żywo!

Historia ceny Unifi Protocol DAO (UNFI) Analiza historii ceny UNFI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny UNFI już teraz!

Prognoza ceny UNFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UNFI? Nasza strona z prognozami cen UNFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UNFI już teraz!

