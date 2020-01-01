Tokenomika TUBES (TUBES) Odkryj kluczowe informacje o TUBES (TUBES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TUBES (TUBES) The TUBE protocol launch the First Inscription cross-chain decentralized exchange. With breakthroughs in cross-chain technology and the realization of DEFI functions on ERC20, the platform will operate with transparent and secure rules, leading the industry's ecosystem development. The main functions in the first phase of the platform's technological ecosystem development include liquidity staking, liquidity rewards, decentralized exchange, staking lending protocols, and cross-chain protocols. Oficjalna strona internetowa: https://www.protocol.tube/main/index Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfcc24ec0cce31306a9541bfbfe45ff8a0f34f36e

Tokenomika i analiza cenowa TUBES (TUBES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TUBES (TUBES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 39.00M $ 39.00M $ 39.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Historyczne maksimum: $ 10 $ 10 $ 10 Historyczne minimum: $ 0.09029889002106577 $ 0.09029889002106577 $ 0.09029889002106577 Aktualna cena: $ 0.0796 $ 0.0796 $ 0.0796 Dowiedz się więcej o cenie TUBES (TUBES)

Tokenomika TUBES (TUBES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TUBES (TUBES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TUBES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TUBES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTUBES tokenomikę, poznaj cenę tokena TUBESna żywo!

Jak kupić TUBES Chcesz dodać TUBES (TUBES) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TUBES, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TUBES na MEXC już teraz!

Historia ceny TUBES (TUBES) Analiza historii ceny TUBES pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TUBES już teraz!

Prognoza ceny TUBES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TUBES? Nasza strona z prognozami cen TUBES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TUBES już teraz!

