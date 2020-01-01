Tokenomika TongTongCoin (TTCOIN) Odkryj kluczowe informacje o TongTongCoin (TTCOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TongTongCoin (TTCOIN) TongTongCoin is a decentralized blockchain cryptocurrency that drastically reduces transaction fees for existing payment systems such as credit cards and cash and bank fees for online remittance services, and facilitates payment and remittance processes. TongTongCoin is a decentralized blockchain cryptocurrency that drastically reduces transaction fees for existing payment systems such as credit cards and cash and bank fees for online remittance services, and facilitates payment and remittance processes. Oficjalna strona internetowa: https://ttchain.io/ Block Explorer: https://browser.tongtongchain.io/#/ Kup TTCOIN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TongTongCoin (TTCOIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TongTongCoin (TTCOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 26.03M $ 26.03M $ 26.03M Historyczne maksimum: $ 2.3 $ 2.3 $ 2.3 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.02603 $ 0.02603 $ 0.02603 Dowiedz się więcej o cenie TongTongCoin (TTCOIN)

Tokenomika TongTongCoin (TTCOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TongTongCoin (TTCOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TTCOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TTCOIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTTCOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena TTCOINna żywo!

Jak kupić TTCOIN Chcesz dodać TongTongCoin (TTCOIN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TTCOIN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TTCOIN na MEXC już teraz!

Historia ceny TongTongCoin (TTCOIN) Analiza historii ceny TTCOIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TTCOIN już teraz!

Prognoza ceny TTCOIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TTCOIN? Nasza strona z prognozami cen TTCOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TTCOIN już teraz!

