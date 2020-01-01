Tokenomika Dejitaru Tsuka (TSUKA) Odkryj kluczowe informacje o Dejitaru Tsuka (TSUKA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dejitaru Tsuka (TSUKA) Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas. Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas. Oficjalna strona internetowa: https://tsuka.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed Kup TSUKA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dejitaru Tsuka (TSUKA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dejitaru Tsuka (TSUKA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Historyczne maksimum: $ 0.1597 $ 0.1597 $ 0.1597 Historyczne minimum: $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 Aktualna cena: $ 0.003964 $ 0.003964 $ 0.003964 Dowiedz się więcej o cenie Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Tokenomika Dejitaru Tsuka (TSUKA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dejitaru Tsuka (TSUKA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TSUKA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TSUKA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTSUKA tokenomikę, poznaj cenę tokena TSUKAna żywo!

Jak kupić TSUKA Chcesz dodać Dejitaru Tsuka (TSUKA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TSUKA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TSUKA na MEXC już teraz!

Historia ceny Dejitaru Tsuka (TSUKA) Analiza historii ceny TSUKA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TSUKA już teraz!

Prognoza ceny TSUKA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TSUKA? Nasza strona z prognozami cen TSUKA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TSUKA już teraz!

