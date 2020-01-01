Tokenomika Truth Network (TRUU) Odkryj kluczowe informacje o Truth Network (TRUU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Truth Network (TRUU) $TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes. Oficjalna strona internetowa: https://truth-network.io/ Biała księga: https://truth-network.io/documentation/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2 Kup TRUU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Truth Network (TRUU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Truth Network (TRUU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.33M $ 7.33M $ 7.33M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 12.15B $ 12.15B $ 12.15B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 60.30M $ 60.30M $ 60.30M Historyczne maksimum: $ 0.006063 $ 0.006063 $ 0.006063 Historyczne minimum: $ 0.000458630071505494 $ 0.000458630071505494 $ 0.000458630071505494 Aktualna cena: $ 0.000603 $ 0.000603 $ 0.000603 Dowiedz się więcej o cenie Truth Network (TRUU)

Tokenomika Truth Network (TRUU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Truth Network (TRUU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRUU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRUU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRUU tokenomikę, poznaj cenę tokena TRUUna żywo!

Jak kupić TRUU Chcesz dodać Truth Network (TRUU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TRUU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TRUU na MEXC już teraz!

Historia ceny Truth Network (TRUU) Analiza historii ceny TRUU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TRUU już teraz!

Prognoza ceny TRUU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRUU? Nasza strona z prognozami cen TRUU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRUU już teraz!

