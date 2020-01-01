Tokenomika Trust The Process (TRUST) Odkryj kluczowe informacje o Trust The Process (TRUST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Trust The Process (TRUST) Trust The Process is a meme coin on the Solana chain. Trust The Process is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.trust.frl/ Block Explorer: https://solscan.io/token/EqeEBGHQhQy6SqeaJcnqAsNs3qaG19sdF89Xsarpump Kup TRUST teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Trust The Process (TRUST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Trust The Process (TRUST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 442.00K $ 442.00K $ 442.00K Historyczne maksimum: $ 0.05549 $ 0.05549 $ 0.05549 Historyczne minimum: $ 0.000446233755066164 $ 0.000446233755066164 $ 0.000446233755066164 Aktualna cena: $ 0.000442 $ 0.000442 $ 0.000442 Dowiedz się więcej o cenie Trust The Process (TRUST)

Tokenomika Trust The Process (TRUST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Trust The Process (TRUST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRUST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRUST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRUST tokenomikę, poznaj cenę tokena TRUSTna żywo!

Jak kupić TRUST Chcesz dodać Trust The Process (TRUST) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TRUST, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TRUST na MEXC już teraz!

Historia ceny Trust The Process (TRUST) Analiza historii ceny TRUST pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TRUST już teraz!

Prognoza ceny TRUST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRUST? Nasza strona z prognozami cen TRUST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRUST już teraz!

