Treecle is an Electric Vehicle (EV) and Plug-in Electric Vehicle (PHEV) market sale & management service with blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://www.treecle.io/ Biała księga: https://treecle.io/wp_web/ Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x4b91c67a89d4c4b2a4ed9fcde6130d7495330972

Tokenomika i analiza cenowa TREECLE (TRCL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TREECLE (TRCL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 996.55M Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 699.00K Historyczne maksimum: $ 0.01295 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.000699

Tokenomika TREECLE (TRCL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TREECLE (TRCL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRCL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRCL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRCL tokenomikę, poznaj cenę tokena TRCLna żywo!

Jak kupić TRCL Chcesz dodać TREECLE (TRCL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TRCL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny TREECLE (TRCL) Analiza historii ceny TRCL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TRCL już teraz!

Prognoza ceny TRCL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRCL? Nasza strona z prognozami cen TRCL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRCL już teraz!

