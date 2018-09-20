Tokenomika Token Pocket (TPT) Odkryj kluczowe informacje o Token Pocket (TPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Token Pocket (TPT) TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens. Oficjalna strona internetowa: https://www.tp.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092 Kup TPT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Token Pocket (TPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Token Pocket (TPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 58.87M $ 58.87M $ 58.87M Całkowita podaż: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B Podaż w obiegu: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 100.20M $ 100.20M $ 100.20M Historyczne maksimum: $ 0.14943 $ 0.14943 $ 0.14943 Historyczne minimum: $ 0.00079179 $ 0.00079179 $ 0.00079179 Aktualna cena: $ 0.016983 $ 0.016983 $ 0.016983 Dowiedz się więcej o cenie Token Pocket (TPT)

Tokenomika Token Pocket (TPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Token Pocket (TPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTPT tokenomikę, poznaj cenę tokena TPTna żywo!

Jak kupić TPT Chcesz dodać Token Pocket (TPT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TPT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TPT na MEXC już teraz!

Historia ceny Token Pocket (TPT) Analiza historii ceny TPT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TPT już teraz!

Prognoza ceny TPT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TPT? Nasza strona z prognozami cen TPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TPT już teraz!

