Tokenomika Tensor (TNSR) Odkryj kluczowe informacje o Tensor (TNSR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Tensor is Solana's leading NFT marketplace for both traders and creators.

Tokenomika i analiza cenowa Tensor (TNSR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tensor (TNSR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 40.39M $ 40.39M $ 40.39M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 410.43M $ 410.43M $ 410.43M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 98.40M $ 98.40M $ 98.40M Historyczne maksimum: $ 3 $ 3 $ 3 Historyczne minimum: $ 0.0936253061561179 $ 0.0936253061561179 $ 0.0936253061561179 Aktualna cena: $ 0.0984 $ 0.0984 $ 0.0984 Dowiedz się więcej o cenie Tensor (TNSR)

Tokenomika Tensor (TNSR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tensor (TNSR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TNSR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TNSR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTNSR tokenomikę, poznaj cenę tokena TNSRna żywo!

Jak kupić TNSR Chcesz dodać Tensor (TNSR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TNSR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TNSR na MEXC już teraz!

Historia ceny Tensor (TNSR) Analiza historii ceny TNSR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TNSR już teraz!

Prognoza ceny TNSR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TNSR? Nasza strona z prognozami cen TNSR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TNSR już teraz!

