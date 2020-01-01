Tokenomika Trac Network (TNK) Odkryj kluczowe informacje o Trac Network (TNK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Trac Network (TNK) Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem. Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://trac.network/ Block Explorer: https://unisat.io/brc20/trac Kup TNK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Trac Network (TNK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Trac Network (TNK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.49M $ 7.49M $ 7.49M Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.49M $ 7.49M $ 7.49M Historyczne maksimum: $ 2.61 $ 2.61 $ 2.61 Historyczne minimum: $ 0.002123294088625495 $ 0.002123294088625495 $ 0.002123294088625495 Aktualna cena: $ 0.3567 $ 0.3567 $ 0.3567 Dowiedz się więcej o cenie Trac Network (TNK)

Tokenomika Trac Network (TNK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Trac Network (TNK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TNK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TNK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTNK tokenomikę, poznaj cenę tokena TNKna żywo!

Jak kupić TNK Chcesz dodać Trac Network (TNK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TNK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TNK na MEXC już teraz!

Historia ceny Trac Network (TNK) Analiza historii ceny TNK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TNK już teraz!

Prognoza ceny TNK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TNK? Nasza strona z prognozami cen TNK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TNK już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!