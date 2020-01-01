Tokenomika Timeworx.io (TIX) Odkryj kluczowe informacje o Timeworx.io (TIX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Timeworx.io (TIX) Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions. Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions. Oficjalna strona internetowa: https://timeworx.io Biała księga: https://docs.timeworx.io Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8459AB8d6aa488716c568896c0502C0AF0EB6983 Kup TIX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Timeworx.io (TIX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Timeworx.io (TIX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Historyczne maksimum: $ 1 $ 1 $ 1 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.004227 $ 0.004227 $ 0.004227 Dowiedz się więcej o cenie Timeworx.io (TIX)

Tokenomika Timeworx.io (TIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Timeworx.io (TIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TIX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTIX tokenomikę, poznaj cenę tokena TIXna żywo!

Historia ceny Timeworx.io (TIX) Analiza historii ceny TIX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TIX już teraz!

