Sprawdź prognozy cen Timeworx.io na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość TIX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Timeworx.io % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.004117 $0.004117 $0.004117 +0.61% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Timeworx.io na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Timeworx.io (TIX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Timeworx.io może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.004117. Prognoza ceny Timeworx.io (TIX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Timeworx.io może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.004322. Prognoza ceny Timeworx.io (TIX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TIX na 2027 rok wyniesie $ 0.004538 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Timeworx.io (TIX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TIX na 2028 rok wyniesie $ 0.004765 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Timeworx.io (TIX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TIX w 2029 roku wyniesie $ 0.005004 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Timeworx.io (TIX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TIX w 2030 roku wyniesie $ 0.005254 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Timeworx.io (TIX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Timeworx.io może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.008558. Prognoza ceny Timeworx.io (TIX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Timeworx.io może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.013941.

2026 $ 0.004322 5.00%

2027 $ 0.004538 10.25%

2028 $ 0.004765 15.76%

2029 $ 0.005004 21.55%

2030 $ 0.005254 27.63%

2031 $ 0.005517 34.01%

2032 $ 0.005793 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.006082 47.75%

2034 $ 0.006386 55.13%

2035 $ 0.006706 62.89%

2036 $ 0.007041 71.03%

2037 $ 0.007393 79.59%

2038 $ 0.007763 88.56%

2039 $ 0.008151 97.99%

2040 $ 0.008558 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Timeworx.io na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.004117 0.00%

October 7, 2025(Jutro) $ 0.004117 0.01%

October 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.004120 0.10%

November 5, 2025(30 Dni) $ 0.004133 0.41% Prognoza ceny Timeworx.io (TIX) na dziś Przewidywana cena dla TIX w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.004117 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Timeworx.io (TIX) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny TIX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.004117 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Timeworx.io (TIX) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla TIX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.004120 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Timeworx.io (TIX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena TIX wynosi $0.004133 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Timeworx.io Aktualna cena $ 0.004117$ 0.004117 $ 0.004117 Zmiana ceny (24H) +0.61% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 23.19K$ 23.19K $ 23.19K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena TIX to $ 0.004117. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.61%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 23.19K. Ponadto TIX ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę TIX

Historyczna cena Timeworx.io Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Timeworx.io, cena Timeworx.io wynosi 0.004117USD. Podaż w obiegu Timeworx.io (TIX) wynosi 0.00 TIX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.000027 $ 0.004118 $ 0.004049

7 D 0.01% $ 0.000033 $ 0.004118 $ 0.003974

30 Dni -0.07% $ -0.00034 $ 0.005475 $ 0.003974 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Timeworx.io zanotował zmianę ceny o $0.000027 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Timeworx.io osiągnął maksimum na poziomie $0.004118 i minimum na poziomie $0.003974 . Zanotowano zmianę ceny o 0.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał TIX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Timeworx.io o -0.07% , co odpowiada około $-0.00034 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny TIX. Sprawdź pełną historię cen Timeworx.io, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen TIX

Jak działa moduł przewidywania ceny Timeworx.io (TIX)? Moduł predykcji ceny Timeworx.io to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu TIX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Timeworx.io na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów TIX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Timeworx.io. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość TIX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę TIX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Timeworx.io.

Dlaczego prognoaza ceny TIX jest ważna?

Prognozy cen TIX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w TIX? Według Twoich prognoz TIX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny TIX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Timeworx.io (TIX), przewidywana cena TIX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 TIX w 2026 roku? Cena 1 Timeworx.io (TIX) wynosi dziś $0.004117 . Według powyższego modułu prognoz TIX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena TIX w 2027 roku? Timeworx.io (TIX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 TIX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa TIX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Timeworx.io (TIX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa TIX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Timeworx.io (TIX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 TIX w 2030 roku? Cena 1 Timeworx.io (TIX) wynosi dziś $0.004117 . Według powyższego modułu prognoz TIX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny TIX na 2040 rok? Timeworx.io (TIX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 TIX do 2040 roku.