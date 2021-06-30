Tokenomika IRON Titanium (TITAN) Odkryj kluczowe informacje o IRON Titanium (TITAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN. Oficjalna strona internetowa: https://www.titandao.finance/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xaAa5B9e6c589642f98a1cDA99B9D024B8407285A Kup TITAN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa IRON Titanium (TITAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IRON Titanium (TITAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Historyczne maksimum: $ 0.0000033445 $ 0.0000033445 $ 0.0000033445 Historyczne minimum: $ 0.000000004556478833 $ 0.000000004556478833 $ 0.000000004556478833 Aktualna cena: $ 0.000000006239 $ 0.000000006239 $ 0.000000006239 Dowiedz się więcej o cenie IRON Titanium (TITAN)

Tokenomika IRON Titanium (TITAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IRON Titanium (TITAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TITAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TITAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTITAN tokenomikę, poznaj cenę tokena TITANna żywo!

Jak kupić TITAN Chcesz dodać IRON Titanium (TITAN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TITAN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TITAN na MEXC już teraz!

Historia ceny IRON Titanium (TITAN) Analiza historii ceny TITAN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TITAN już teraz!

Prognoza ceny TITAN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TITAN? Nasza strona z prognozami cen TITAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TITAN już teraz!

