Informacje o Tron Bull (BULL) Tron Bull is revolutionizing the meme space with its unstoppable bullish energy. Join the charge and ride the wave of the future in crypto! Tron Bull is revolutionizing the meme space with its unstoppable bullish energy. Join the charge and ride the wave of the future in crypto! Oficjalna strona internetowa: https://www.tronbullcoin.com/ Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TAt4ufXFaHZAEV44ev7onThjTnF61SEaEM Kup BULL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tron Bull (BULL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tron Bull (BULL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 950.28M $ 950.28M $ 950.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Historyczne maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Historyczne minimum: $ 0.001832240066919602 $ 0.001832240066919602 $ 0.001832240066919602 Aktualna cena: $ 0.001894 $ 0.001894 $ 0.001894 Dowiedz się więcej o cenie Tron Bull (BULL)

Tokenomika Tron Bull (BULL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tron Bull (BULL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BULL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BULL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBULL tokenomikę, poznaj cenę tokena BULLna żywo!

Jak kupić BULL Chcesz dodać Tron Bull (BULL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BULL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BULL na MEXC już teraz!

Historia ceny Tron Bull (BULL) Analiza historii ceny BULL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BULL już teraz!

Prognoza ceny BULL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BULL? Nasza strona z prognozami cen BULL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BULL już teraz!

