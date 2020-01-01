Tokenomika THENA (THE) Odkryj kluczowe informacje o THENA (THE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o THENA (THE) The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc… The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc… Oficjalna strona internetowa: https://thena.fi/ Biała księga: https://thena.gitbook.io/thena/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf4c8e32eadec4bfe97e0f595add0f4450a863a11 Kup THE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa THENA (THE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla THENA (THE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.98M $ 45.98M $ 45.98M Całkowita podaż: $ 264.79M $ 264.79M $ 264.79M Podaż w obiegu: $ 112.34M $ 112.34M $ 112.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 133.48M $ 133.48M $ 133.48M Historyczne maksimum: $ 4.4676 $ 4.4676 $ 4.4676 Historyczne minimum: $ 0.07220387483514598 $ 0.07220387483514598 $ 0.07220387483514598 Aktualna cena: $ 0.4093 $ 0.4093 $ 0.4093 Dowiedz się więcej o cenie THENA (THE)

Tokenomika THENA (THE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki THENA (THE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów THE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów THE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTHE tokenomikę, poznaj cenę tokena THEna żywo!

Jak kupić THE Chcesz dodać THENA (THE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu THE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować THE na MEXC już teraz!

Historia ceny THENA (THE) Analiza historii ceny THE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny THE już teraz!

Prognoza ceny THE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać THE? Nasza strona z prognozami cen THE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena THE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!