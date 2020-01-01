Tokenomika TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Odkryj kluczowe informacje o TOKYO GAMES TOKEN (TGT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TOKYO GAMES TOKEN (TGT) TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan's No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets. Oficjalna strona internetowa: https://tokyogamestoken.com/ Biała księga: https://tokyogamestoken.com/whitepaper/en/index.html Block Explorer: https://explorer.immutable.com/token/0x0FA1d8Ffa9B414ABF0F47183e088bddC32e084F3 Kup TGT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TOKYO GAMES TOKEN (TGT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 516.88K $ 516.88K $ 516.88K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 160.82M $ 160.82M $ 160.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Historyczne maksimum: $ 0.25585 $ 0.25585 $ 0.25585 Historyczne minimum: $ 0.003002904887094426 $ 0.003002904887094426 $ 0.003002904887094426 Aktualna cena: $ 0.003214 $ 0.003214 $ 0.003214 Dowiedz się więcej o cenie TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

Tokenomika TOKYO GAMES TOKEN (TGT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TOKYO GAMES TOKEN (TGT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TGT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TGT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTGT tokenomikę, poznaj cenę tokena TGTna żywo!

Jak kupić TGT Chcesz dodać TOKYO GAMES TOKEN (TGT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TGT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TGT na MEXC już teraz!

Historia ceny TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Analiza historii ceny TGT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TGT już teraz!

Prognoza ceny TGT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TGT? Nasza strona z prognozami cen TGT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TGT już teraz!

