Tokenomika Tevaera (TEVA) Odkryj kluczowe informacje o Tevaera (TEVA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tevaera (TEVA) Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack. Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack. Oficjalna strona internetowa: https://tevaera.com/ Biała księga: https://docs.tevaera.com/ Block Explorer: https://basescan.org/address/0x00309D634d11541b857f927BE91aD2f0bD78894c Kup TEVA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tevaera (TEVA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tevaera (TEVA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Całkowita podaż: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Podaż w obiegu: $ 489.91M $ 489.91M $ 489.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.61M $ 14.61M $ 14.61M Historyczne maksimum: $ 0.06835 $ 0.06835 $ 0.06835 Historyczne minimum: $ 0.003727892484439116 $ 0.003727892484439116 $ 0.003727892484439116 Aktualna cena: $ 0.003653 $ 0.003653 $ 0.003653 Dowiedz się więcej o cenie Tevaera (TEVA)

Tokenomika Tevaera (TEVA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tevaera (TEVA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TEVA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TEVA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTEVA tokenomikę, poznaj cenę tokena TEVAna żywo!

Jak kupić TEVA Chcesz dodać Tevaera (TEVA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TEVA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TEVA na MEXC już teraz!

Historia ceny Tevaera (TEVA) Analiza historii ceny TEVA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TEVA już teraz!

Prognoza ceny TEVA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TEVA? Nasza strona z prognozami cen TEVA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TEVA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!