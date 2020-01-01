Tokenomika Tectum EmissionToken (TET) Odkryj kluczowe informacje o Tectum EmissionToken (TET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tectum EmissionToken (TET) Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far. Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far. Oficjalna strona internetowa: https://tectum.io/ Biała księga: https://tectum.io/tectum-blockchain-white-paper/ Block Explorer: https://explorer.tectum.io/ Kup TET teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tectum EmissionToken (TET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tectum EmissionToken (TET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.18M $ 6.18M $ 6.18M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.24M $ 6.24M $ 6.24M Historyczne maksimum: $ 46 $ 46 $ 46 Historyczne minimum: $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 Aktualna cena: $ 0.6243 $ 0.6243 $ 0.6243 Dowiedz się więcej o cenie Tectum EmissionToken (TET)

Tokenomika Tectum EmissionToken (TET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tectum EmissionToken (TET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTET tokenomikę, poznaj cenę tokena TETna żywo!

Jak kupić TET Chcesz dodać Tectum EmissionToken (TET) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TET, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TET na MEXC już teraz!

Historia ceny Tectum EmissionToken (TET) Analiza historii ceny TET pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TET już teraz!

Prognoza ceny TET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TET? Nasza strona z prognozami cen TET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TET już teraz!

