Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

NazwaTET

PozycjaNo.1171

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)3.72%

Podaż w obiegu7,958,776.61088405

Maksymalna podaż10,000,000

Całkowita podaż10,000,000

Wskaźnik obrotu0.7958%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum45.24342090893949,2024-01-07

Najniższa cena0.959225254152092,2025-04-07

Publiczny blockchainETH

Zastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.