Informacje o Titan (TES) Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future. Oficjalna strona internetowa: https://titantrading.io/ Biała księga: https://titan-trading.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://blastscan.io/token/0x87E154E86Fb691AB8A27116e93Ed8d54e2b8C18C Kup TES teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Titan (TES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Titan (TES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 62.71K $ 62.71K $ 62.71K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 627.10K $ 627.10K $ 627.10K Historyczne maksimum: $ 1.1972 $ 1.1972 $ 1.1972 Historyczne minimum: $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 Aktualna cena: $ 0.006271 $ 0.006271 $ 0.006271 Dowiedz się więcej o cenie Titan (TES)

Tokenomika Titan (TES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Titan (TES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTES tokenomikę, poznaj cenę tokena TESna żywo!

Jak kupić TES Chcesz dodać Titan (TES) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TES, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TES na MEXC już teraz!

Historia ceny Titan (TES) Analiza historii ceny TES pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TES już teraz!

Prognoza ceny TES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TES? Nasza strona z prognozami cen TES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TES już teraz!

