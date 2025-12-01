Tokenomika Tectum Cash (TCT)

Tokenomika Tectum Cash (TCT)

Odkryj kluczowe informacje o Tectum Cash (TCT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-12-30 01:07:27 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Tectum Cash (TCT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tectum Cash (TCT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Podaż w obiegu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 741.00K
$ 741.00K$ 741.00K
Historyczne maksimum:
$ 0.1753
$ 0.1753$ 0.1753
Historyczne minimum:
$ 0.01358573175466157
$ 0.01358573175466157$ 0.01358573175466157
Aktualna cena:
$ 0.00741
$ 0.00741$ 0.00741

Informacje o Tectum Cash (TCT)

TCT (Tectum Cash Token) is the utility and governance token of the Tectum ecosystem. It gives holders access to exclusive benefits-rewards, premium tools, early access, and decision-making power.

Oficjalna strona internetowa:
https://tectum.io/tectum-cash-token/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xE9db0A36877dE86EfD134F87CAF3Db29f90b275c

Tokenomika Tectum Cash (TCT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Tectum Cash (TCT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów TCT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów TCT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTCT tokenomikę, poznaj cenę tokena TCTna żywo!

Jak kupić TCT

Chcesz dodać Tectum Cash (TCT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TCT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Tectum Cash (TCT)

Analiza historii ceny TCT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny TCT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TCT? Nasza strona z prognozami cen TCT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności