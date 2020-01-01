Tokenomika TAP Protocol (TAP) Odkryj kluczowe informacje o TAP Protocol (TAP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TAP Protocol (TAP) Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality. Oficjalna strona internetowa: https://www.tap-protocol.com/ Biała księga: https://github.com/Trac-Systems/tap-protocol-specs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5e7F6e008C6d9D7AD4c7EB75Bd4ce62864cc7454

Tokenomika i analiza cenowa TAP Protocol (TAP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TAP Protocol (TAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.69M $ 7.69M $ 7.69M Historyczne maksimum: $ 12.15 $ 12.15 $ 12.15 Historyczne minimum: $ 0.3104134241259987 $ 0.3104134241259987 $ 0.3104134241259987 Aktualna cena: $ 0.366 $ 0.366 $ 0.366 Dowiedz się więcej o cenie TAP Protocol (TAP)

Tokenomika TAP Protocol (TAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TAP Protocol (TAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TAP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTAP tokenomikę, poznaj cenę tokena TAPna żywo!

Jak kupić TAP Chcesz dodać TAP Protocol (TAP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TAP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TAP na MEXC już teraz!

Historia ceny TAP Protocol (TAP) Analiza historii ceny TAP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TAP już teraz!

Prognoza ceny TAP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TAP? Nasza strona z prognozami cen TAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TAP już teraz!

