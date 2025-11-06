GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Overtake to 0.28793 USD. Śledź aktualizacje cen TAKE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TAKE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Overtake to 0.28793 USD. Śledź aktualizacje cen TAKE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TAKE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TAKE

Informacje o cenie TAKE

Czym jest TAKE

Biała księga TAKE

Oficjalna strona internetowa TAKE

Tokenomika TAKE

Prognoza cen TAKE

Historia TAKE

Przewodnik zakupowy TAKE

Przelicznik TAKE-fiat

TAKE na spot

USDT-M Futures TAKE

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Overtake

Cena Overtake(TAKE)

Aktualna cena 1 TAKE do USD:

$0.28793
$0.28793$0.28793
+6.41%1D
USD
Overtake (TAKE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:38:00 (UTC+8)

Informacje o cenie Overtake (TAKE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.25891
$ 0.25891$ 0.25891
Minimum 24h
$ 0.2901
$ 0.2901$ 0.2901
Maksimum 24h

$ 0.25891
$ 0.25891$ 0.25891

$ 0.2901
$ 0.2901$ 0.2901

--
----

--
----

-0.57%

+6.41%

+4.49%

+4.49%

Aktualna cena Overtake (TAKE) wynosi $ 0.28793. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TAKE wahał się między $ 0.25891 a $ 0.2901, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TAKE w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TAKE zmieniły się o -0.57% w ciągu ostatniej godziny, o +6.41% w ciągu 24 godzin i o +4.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Overtake (TAKE)

--
----

$ 215.20K
$ 215.20K$ 215.20K

$ 287.93M
$ 287.93M$ 287.93M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Obecna kapitalizacja rynkowa Overtake wynosi --, przy $ 215.20K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TAKE w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 287.93M.

Historia ceny Overtake (TAKE) – USD

Śledź zmiany ceny Overtake dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0173445+6.41%
30 Dni$ +0.07966+38.24%
60 dni$ +0.13005+82.37%
90 dni$ +0.26493+1,151.86%
Dzisiejsza zmiana ceny Overtake

DziśTAKE odnotował zmianę $ +0.0173445 (+6.41%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Overtake

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.07966 (+38.24%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Overtake

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TAKE o $ +0.13005(+82.37%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Overtake

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.26493 (+1,151.86%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Overtake (TAKE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Overtake.

Co to jest Overtake (TAKE)

OVERTAKE is a peer-to-peer marketplace on Sui that lets players trade game items, accounts, and currencies with ease. Designed for the multi-billion dollar Web2 game asset market, it uses a multi-signature smart contract escrow to ensure secure, low-fee transactions with instant settlement.

Overtake jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Overtake. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TAKE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Overtake na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Overtake będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Overtake (w USD)

Jaka będzie wartość Overtake (TAKE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Overtake (TAKE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Overtake.

Sprawdź teraz prognozę ceny Overtake!

Tokenomika Overtake (TAKE)

Zrozumienie tokenomiki Overtake (TAKE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TAKEjuż teraz!

Jak kupić Overtake (TAKE)

Szukasz jak kupić Overtake? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Overtake na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TAKE na lokalne waluty

1 Overtake(TAKE) do VND
7,576.87795
1 Overtake(TAKE) do AUD
A$0.4405329
1 Overtake(TAKE) do GBP
0.2188268
1 Overtake(TAKE) do EUR
0.2476198
1 Overtake(TAKE) do USD
$0.28793
1 Overtake(TAKE) do MYR
RM1.2035474
1 Overtake(TAKE) do TRY
12.121853
1 Overtake(TAKE) do JPY
¥44.05329
1 Overtake(TAKE) do ARS
ARS$417.8929641
1 Overtake(TAKE) do RUB
23.4202262
1 Overtake(TAKE) do INR
25.5163566
1 Overtake(TAKE) do IDR
Rp4,798.8314138
1 Overtake(TAKE) do PHP
16.9389219
1 Overtake(TAKE) do EGP
￡E.13.6507613
1 Overtake(TAKE) do BRL
R$1.5433048
1 Overtake(TAKE) do CAD
C$0.4059813
1 Overtake(TAKE) do BDT
35.0871498
1 Overtake(TAKE) do NGN
415.48299
1 Overtake(TAKE) do COP
$1,107.4219695
1 Overtake(TAKE) do ZAR
R.5.0071027
1 Overtake(TAKE) do UAH
12.1103358
1 Overtake(TAKE) do TZS
T.Sh.707.44401
1 Overtake(TAKE) do VES
Bs64.20839
1 Overtake(TAKE) do CLP
$271.80592
1 Overtake(TAKE) do PKR
Rs81.3805352
1 Overtake(TAKE) do KZT
151.2237153
1 Overtake(TAKE) do THB
฿9.3462078
1 Overtake(TAKE) do TWD
NT$8.9056749
1 Overtake(TAKE) do AED
د.إ1.0567031
1 Overtake(TAKE) do CHF
Fr0.230344
1 Overtake(TAKE) do HKD
HK$2.2372161
1 Overtake(TAKE) do AMD
֏110.1476215
1 Overtake(TAKE) do MAD
.د.م2.6806283
1 Overtake(TAKE) do MXN
$5.355498
1 Overtake(TAKE) do SAR
ريال1.0797375
1 Overtake(TAKE) do ETB
Br44.1454276
1 Overtake(TAKE) do KES
KSh37.2120732
1 Overtake(TAKE) do JOD
د.أ0.20414237
1 Overtake(TAKE) do PLN
1.0624617
1 Overtake(TAKE) do RON
лв1.2726506
1 Overtake(TAKE) do SEK
kr2.7497315
1 Overtake(TAKE) do BGN
лв0.489481
1 Overtake(TAKE) do HUF
Ft96.7819109
1 Overtake(TAKE) do CZK
6.0983574
1 Overtake(TAKE) do KWD
د.ك0.08839451
1 Overtake(TAKE) do ILS
0.9357725
1 Overtake(TAKE) do BOB
Bs1.986717
1 Overtake(TAKE) do AZN
0.489481
1 Overtake(TAKE) do TJS
SM2.6633525
1 Overtake(TAKE) do GEL
0.7802903
1 Overtake(TAKE) do AOA
Kz263.6718975
1 Overtake(TAKE) do BHD
.د.ب0.10826168
1 Overtake(TAKE) do BMD
$0.28793
1 Overtake(TAKE) do DKK
kr1.8657864
1 Overtake(TAKE) do HNL
L7.5898348
1 Overtake(TAKE) do MUR
13.2505386
1 Overtake(TAKE) do NAD
$5.009982
1 Overtake(TAKE) do NOK
kr2.936886
1 Overtake(TAKE) do NZD
$0.5067568
1 Overtake(TAKE) do PAB
B/.0.28793
1 Overtake(TAKE) do PGK
K1.2237025
1 Overtake(TAKE) do QAR
ر.ق1.0480652
1 Overtake(TAKE) do RSD
дин.29.3285498
1 Overtake(TAKE) do UZS
soʻm3,427.7375468
1 Overtake(TAKE) do ALL
L24.1976372
1 Overtake(TAKE) do ANG
ƒ0.5153947
1 Overtake(TAKE) do AWG
ƒ0.518274
1 Overtake(TAKE) do BBD
$0.57586
1 Overtake(TAKE) do BAM
KM0.489481
1 Overtake(TAKE) do BIF
Fr849.10557
1 Overtake(TAKE) do BND
$0.374309
1 Overtake(TAKE) do BSD
$0.28793
1 Overtake(TAKE) do JMD
$46.3423335
1 Overtake(TAKE) do KHR
1,156.3441558
1 Overtake(TAKE) do KMF
Fr122.65818
1 Overtake(TAKE) do LAK
6,259.3477009
1 Overtake(TAKE) do LKR
රු87.7005987
1 Overtake(TAKE) do MDL
L4.9092065
1 Overtake(TAKE) do MGA
Ar1,296.980685
1 Overtake(TAKE) do MOP
P2.30344
1 Overtake(TAKE) do MVR
4.434122
1 Overtake(TAKE) do MWK
MK499.8781523
1 Overtake(TAKE) do MZN
MT18.4131235
1 Overtake(TAKE) do NPR
रु40.8687842
1 Overtake(TAKE) do PYG
2,041.99956
1 Overtake(TAKE) do RWF
Fr418.36229
1 Overtake(TAKE) do SBD
$2.3667846
1 Overtake(TAKE) do SCR
3.9475203
1 Overtake(TAKE) do SRD
$11.0997015
1 Overtake(TAKE) do SVC
$2.5165082
1 Overtake(TAKE) do SZL
L5.0272578
1 Overtake(TAKE) do TMT
m1.007755
1 Overtake(TAKE) do TND
د.ت0.85313659
1 Overtake(TAKE) do TTD
$1.9492861
1 Overtake(TAKE) do UGX
Sh1,006.60328
1 Overtake(TAKE) do XAF
Fr164.1201
1 Overtake(TAKE) do XCD
$0.777411
1 Overtake(TAKE) do XOF
Fr164.1201
1 Overtake(TAKE) do XPF
Fr29.65679
1 Overtake(TAKE) do BWP
P3.8841757
1 Overtake(TAKE) do BZD
$0.5787393
1 Overtake(TAKE) do CVE
$27.6729523
1 Overtake(TAKE) do DJF
Fr50.96361
1 Overtake(TAKE) do DOP
$18.4793474
1 Overtake(TAKE) do DZD
د.ج37.6410889
1 Overtake(TAKE) do FJD
$0.6564804
1 Overtake(TAKE) do GNF
Fr2,503.55135
1 Overtake(TAKE) do GTQ
Q2.2055438
1 Overtake(TAKE) do GYD
$60.2234388
1 Overtake(TAKE) do ISK
kr36.56711

Zasoby Overtake

Aby lepiej zrozumieć Overtake, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Overtake
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Overtake

Jaka jest dziś wartość Overtake (TAKE)?
Aktualna cena TAKE w USD wynosi 0.28793USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TAKE do USD?
Aktualna cena TAKE w USD wynosi $ 0.28793. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Overtake?
Kapitalizacja rynkowa dla TAKE wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TAKE w obiegu?
W obiegu TAKE znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TAKE?
TAKE osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TAKE?
TAKE zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu TAKE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TAKE wynosi $ 215.20K USD.
Czy w tym roku TAKE pójdzie wyżej?
TAKE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TAKE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:38:00 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Overtake (TAKE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator TAKE do USD

Kwota

TAKE
TAKE
USD
USD

1 TAKE = 0.28793 USD

Handluj TAKE

TAKE/USDT
$0.28793
$0.28793$0.28793
+6.41%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,170.96
$103,170.96$103,170.96

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,405.79
$3,405.79$3,405.79

+0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.47
$161.47$161.47

+0.59%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,170.96
$103,170.96$103,170.96

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,405.79
$3,405.79$3,405.79

+0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.47
$161.47$161.47

+0.59%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3425
$2.3425$2.3425

+2.90%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0902
$1.0902$1.0902

+0.46%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03586
$0.03586$0.03586

+43.44%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010900
$0.000010900$0.000010900

+477.33%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000646
$0.0000000646$0.0000000646

+327.81%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1987
$0.1987$0.1987

+297.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4535
$1.4535$1.4535

+79.17%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01890
$0.01890$0.01890

+51.20%