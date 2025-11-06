Prognoza ceny Overtake (TAKE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Overtake na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość TAKE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Overtake % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.28478 $0.28478 $0.28478 +5.25% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Overtake na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Overtake (TAKE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Overtake może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.28478. Prognoza ceny Overtake (TAKE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Overtake może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.299019. Prognoza ceny Overtake (TAKE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TAKE na 2027 rok wyniesie $ 0.313969 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Overtake (TAKE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TAKE na 2028 rok wyniesie $ 0.329668 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Overtake (TAKE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TAKE w 2029 roku wyniesie $ 0.346151 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Overtake (TAKE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TAKE w 2030 roku wyniesie $ 0.363459 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Overtake (TAKE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Overtake może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.592037. Prognoza ceny Overtake (TAKE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Overtake może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.964366. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.28478 0.00%

2026 $ 0.299019 5.00%

2027 $ 0.313969 10.25%

2028 $ 0.329668 15.76%

2029 $ 0.346151 21.55%

2030 $ 0.363459 27.63%

2031 $ 0.381632 34.01%

2032 $ 0.400714 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.420749 47.75%

2034 $ 0.441787 55.13%

2035 $ 0.463876 62.89%

2036 $ 0.487070 71.03%

2037 $ 0.511423 79.59%

2038 $ 0.536995 88.56%

2039 $ 0.563844 97.99%

2040 $ 0.592037 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Overtake na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.28478 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.284819 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.285053 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.285950 0.41% Prognoza ceny Overtake (TAKE) na dziś Przewidywana cena dla TAKE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.28478 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Overtake (TAKE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny TAKE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.284819 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Overtake (TAKE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla TAKE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.285053 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Overtake (TAKE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena TAKE wynosi $0.285950 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Overtake Aktualna cena $ 0.28478$ 0.28478 $ 0.28478 Zmiana ceny (24H) +5.25% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 289.83K$ 289.83K $ 289.83K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena TAKE to $ 0.28478. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +5.25%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 289.83K. Ponadto TAKE ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę TAKE

Historyczna cena Overtake Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Overtake, cena Overtake wynosi 0.28478USD. Podaż w obiegu Overtake (TAKE) wynosi 0.00 TAKE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.05% $ 0.012419 $ 0.29593 $ 0.26684

7 D 0.05% $ 0.012299 $ 0.29593 $ 0.24316

30 Dni 0.30% $ 0.065179 $ 0.34555 $ 0.17101 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Overtake zanotował zmianę ceny o $0.012419 , co stanowi 0.05% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Overtake osiągnął maksimum na poziomie $0.29593 i minimum na poziomie $0.24316 . Zanotowano zmianę ceny o 0.05% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał TAKE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Overtake o 0.30% , co odpowiada około $0.065179 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny TAKE. Sprawdź pełną historię cen Overtake, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen TAKE

Jak działa moduł przewidywania ceny Overtake (TAKE)? Moduł predykcji ceny Overtake to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu TAKE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Overtake na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów TAKE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Overtake. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość TAKE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę TAKE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Overtake.

Dlaczego prognoaza ceny TAKE jest ważna?

Prognozy cen TAKE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w TAKE? Według Twoich prognoz TAKE osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny TAKE na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Overtake (TAKE), przewidywana cena TAKE osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 TAKE w 2026 roku? Cena 1 Overtake (TAKE) wynosi dziś $0.28478 . Według powyższego modułu prognoz TAKE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena TAKE w 2027 roku? Overtake (TAKE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 TAKE do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa TAKE w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Overtake (TAKE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa TAKE w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Overtake (TAKE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 TAKE w 2030 roku? Cena 1 Overtake (TAKE) wynosi dziś $0.28478 . Według powyższego modułu prognoz TAKE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny TAKE na 2040 rok? Overtake (TAKE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 TAKE do 2040 roku.