Informacje o TARS Protocol (TAI) TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3. Oficjalna strona internetowa: https://tars.pro/ Biała księga: https://docs.tars.pro/ Block Explorer: https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD Kup TAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TARS Protocol (TAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TARS Protocol (TAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.94M Całkowita podaż: $ 892.19M Podaż w obiegu: $ 892.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 51.49M Historyczne maksimum: $ 0.49808 Historyczne minimum: $ 0.02315821757289225 Aktualna cena: $ 0.05149 Dowiedz się więcej o cenie TARS Protocol (TAI)

Tokenomika TARS Protocol (TAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TARS Protocol (TAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTAI tokenomikę, poznaj cenę tokena TAIna żywo!

Jak kupić TAI Chcesz dodać TARS Protocol (TAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TAI na MEXC już teraz!

Historia ceny TARS Protocol (TAI) Analiza historii ceny TAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TAI już teraz!

Prognoza ceny TAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TAI? Nasza strona z prognozami cen TAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TAI już teraz!

