TAI

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

NazwaTAI

PozycjaNo.365

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)2.17%

Podaż w obiegu892,189,753.9

Maksymalna podaż999,999,988

Całkowita podaż892,189,753.9

Wskaźnik obrotu0.8921%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.49410794501545524,2024-12-13

Najniższa cena0.02315821757289225,2025-04-17

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

