Tokenomika Threshold (T) Odkryj kluczowe informacje o Threshold (T), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Threshold (T) Wykorzystaj moc progową do wywierania suwerenności użytkowników na publicznej łańcuchu bloków. Uzyskaj dostęp do narzędzi kryptograficznych, które zapewniają pełną kontrolę nad Twoimi aktywami cyfrowymi. Wykorzystaj moc progową do wywierania suwerenności użytkowników na publicznej łańcuchu bloków. Uzyskaj dostęp do narzędzi kryptograficznych, które zapewniają pełną kontrolę nad Twoimi aktywami cyfrowymi. Oficjalna strona internetowa: https://threshold.network/ Biała księga: https://docs.threshold.network Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xCdF7028ceAB81fA0C6971208e83fa7872994beE5 Kup T teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Threshold (T) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Threshold (T), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 156.64M $ 156.64M $ 156.64M Całkowita podaż: $ 11.16B $ 11.16B $ 11.16B Podaż w obiegu: $ 10.13B $ 10.13B $ 10.13B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 172.46M $ 172.46M $ 172.46M Historyczne maksimum: $ 0.24 $ 0.24 $ 0.24 Historyczne minimum: $ 0.011702827155227635 $ 0.011702827155227635 $ 0.011702827155227635 Aktualna cena: $ 0.01546 $ 0.01546 $ 0.01546 Dowiedz się więcej o cenie Threshold (T)

Tokenomika Threshold (T): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Threshold (T) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów T, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów T. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszT tokenomikę, poznaj cenę tokena Tna żywo!

Jak kupić T Chcesz dodać Threshold (T) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu T, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować T na MEXC już teraz!

Historia ceny Threshold (T) Analiza historii ceny T pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny T już teraz!

Prognoza ceny T Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać T? Nasza strona z prognozami cen T łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena T już teraz!

